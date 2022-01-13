13 Января 2022
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Экономика Свердловская область
Люди в метро (2021) | Фото: Накануне.RU

"У нас нет денег на метро". Евгений Куйвашев о том, когда в Екатеринбурге появится вторая ветка

В Свердловской области нет денег на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев. Про его словам, реализовать проект станет возможным только при финансировании со стороны федерации, однако пока нет гарантий и разрабатывать окончательный проект - бесполезно и нецелесообразно.

"Серьезный по затратам проект и одним нам его не осилить. Ведется разработка концепции, город занимается этим не переставая ни на секунду. Но если мы разработаем проект и в течение трёх лет не начнём его реализовать из-за нехватки средств, то он устареет. Когда получим гарантии извне, сразу приступим к разработке проекта", - пояснил губернатор.

Напомним, ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских поделился информацией, что Свердловская область и не подавала заявку на инфраструктурный кредит для строительства метро. "Был шанс получить 12 млрд рублей от Москвы, однако в итоге свердловские власти предпочли иначе расставить приоритеты", - отметил он, уточнив, что область вместо этого попросила деньги на Универсиаду.

Теги: вторая ветка метро, финансирование



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