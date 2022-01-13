Дело о халатности полицейских завели после убийства девочки в Костроме

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что после убийства девочки в Костроме завели новое дело о халатности полицейских, которые не проконтролировали освободившегося из колонии педофила.

"Возбуждено еще одно уголовное дело - по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции № 2", - сообщил Бастрыкин РИА Новости.

Напомним, 4 января ребенок вышел на улицу Северной Правды на прогулку. Вскоре ее забрали двое неизвестных и скрылись в неизвестном направлении. Позже их задержали. Подозреваемые признались в убийстве ребенка. Тело девочки обнаружено в комнате одного из общежитий города.

Сообщалось, что один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом, ранее он привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию.