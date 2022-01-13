Роскомнадзор напомнил видеосервисам о запрете контента с производством и распространением наркотиков

Роскомнадзор напомнил видеосервисам, работающим в России (ivi, Okko, "Кинопоиску" и т.д.) о запрете на распространении информации об употреблении и изготовлении наркотиков. Сервисы получили письмо за подписью замглавы ведомства Вадима Субботина.

РКН напомнил, что сервисы сами обязаны проверять свой контент и удалять тот, который попадает под действие запрета. Если они этого не сделают, надзорные органы, проведя экспертизу, могут сами наложить запрет, неисполнение которого уже приведет к блокировке или штрафам.

На вопрос о том, может ли, к примеру, популярный сериал "Во все тяжкие" (сюжет строится вокруг производства и распространения наркотиков – прим. ред.) попасть под запрет, Субботин ответил "Ведомостям": "Здесь есть определенные риски. Этот вопрос надо разбирать экспертно".

В письме указано, что оно носит профилактический характер. Как пояснил Субботин, это означает, что служба будет внимательнее следить за тем, чтобы контент видеосервисов соответствовал требованиям законов.