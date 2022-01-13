13 Января 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
водка, суррогатный алкоголь (2022) | Фото: vk.com/starzhved | Александр Старжинский

В Югре выросло число отравившихся паленой водкой

В Югре выросло число отравившихся паленой водкой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Водку четверо жителей поселка Унъюган Октябрьского района купили в местном магазине в конце 2021 года. В результате двое мужчин (1984 и 1959 годов рождения) и женщина (1984 года рождения) скончались. Еще одну 39-летнюю жительницу поселка доставили в Няганскую окружную больницу.

"В настоящее время следователями допрошены свидетели, проведена серия обысков в жилищах вышеуказанных лиц и магазине, по изъятым предметам назначены химические экспертизы", - говорится в сообщении СКР.

Задержан владелец магазина, в котором продавалась указанная алкогольная продукция, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Теги: отравление, алкоголь, водка, суррогатный алкоголь



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