Куйвашев: Строительство Филармонии в Екатеринбурге зависит от коронавируса

Строительство Филармонии в Екатеринбурге снова откладывается на неопределенный срок. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Про его словам, коррективы внесла именно ситуация с коронавирусом.

"2020-2021 годы внесли коррективы в распределение бюджетных средств. Мы будем придерживаться прежней концепции и посмотрим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Мы не отказываться от этих планов. Мы не хотим оказаться в ситуации, когда у нас не будет хватать денег в случае всплеска заболевания", - заявил губернатор.

Напомним, проект нового зала свердловской филармонии разработан архитектурным бюро Zaha Hadid. Ради его воплощения со скандалами расселили жилой дом