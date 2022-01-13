13 Января 2022
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Общество Свердловская область
Проект нового зала Свердловской филармонии (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев: Строительство Филармонии в Екатеринбурге зависит от коронавируса

Строительство Филармонии в Екатеринбурге снова откладывается на неопределенный срок. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Про его словам, коррективы внесла именно ситуация с коронавирусом.

"2020-2021 годы внесли коррективы в распределение бюджетных средств. Мы будем придерживаться прежней концепции и посмотрим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Мы не отказываться от этих планов. Мы не хотим оказаться в ситуации, когда у нас не будет хватать денег в случае всплеска заболевания", - заявил губернатор.

Напомним, проект нового зала свердловской филармонии разработан архитектурным бюро Zaha Hadid. Ради его воплощения со скандалами расселили жилой дом

Теги: филармония, строительство



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