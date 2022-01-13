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Общество Свердловская область
Проверка QR-кода в ТЦ &quot;Радуга&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев пока не принял решения о продлении QR-каникул из-за "омикрона"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев пока не принял решения о продлении так называемых QR-каникул в регионе.
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Напомним, в конце прошлого года в Свердловской области отменили QR-коды для посещения торговых центров до 20 января. А до 15 января коды не будут спрашивать в свердловских кафе, ресторанах, фитнес-центрах и банях.

Как рассказал Куйвашев на сегодняшней пресс-конференции, вопрос с доступом в ТЦ обсуждался вчера на совещании с участием представителей Роспотребнадзора.

"Будем смотреть, как будет развиваться ситуация с распространением нового штамма "омикрон". Будем в режиме реального времени, держа руку на пульсе, принимать соответствующие решения. Ограничения - это хорошо для защиты здоровья граждан, но плохо для бизнеса. Для меня сложно принимать такие решения", - признался Куйвашев.

Как сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге после введения QR-каникул упали темпы вакцинации.

Теги: QR-каникулы, Куйвашев, омикрон



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