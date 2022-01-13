В Челябинской области завели уголовное дело о фальсификациях на выборах в Госдуму

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации на выборах депутатов Госдумы в Саткинском районе. Об этом говорится в ответе следственного отдела по Сатке председателю челябинского отделения "Яблока" Ярославу Щербакову, передает корреспондент Накануне.RU.

Ярослав Щербаков обратился в СК после получения сообщения от избирателя, который 19 сентября 2021 года пришел на избирательный участок № 1213 в поселке Бердяуш и обнаружил, что он и пять членов его семьи уже проголосовали.

В ходе проверки был выявлен факт нарушения со стороны неустановленного лица из числа представителей избирательной комиссии, который проставил отметки в ведомостях за избирателей, которые на голосование не приходили. Установлено, что в период с 16 сентября по 20 сентября неустановленные лица сфальсифицировали подписи избирателей.

Возбуждено уголовное дело по статье 142.1 УК РФ (Фальсификация итогов голосования).