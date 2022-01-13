В школы Красноярска поступают сообщения о минировании

В школы Красноярска поступают сообщения о минировании, детей выводят из учебных заведений.

В местных телеграм-каналах сообщается об эвакуации школ №115, 149, 150, 152, 156.

Кроме того, утром 13 января неизвестные также сообщили о якобы заложенных бомбах в торговых центрах Красноярска. Посетителей эвакуировали, на месте работают кинологи.

Антитеррористическая комиссия Красноярского края сообщила, что ложные сообщения о "минировании" поступают с начала нового года на электронные адреса ряда организаций, учреждений и ведомств, пишет Regnum.

В среду в Екатеринбурге из-за ложных сообщений о минировании были эвакуированы более 150 школ. Напомним, что школы в столице Урала "минируют" уже третий день подряд. При этом ни в одном из случаев сигналы о якобы заложенных бомбах не подтвердились.