Мишустин распорядился готовить систему здравоохранения к новой волне коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил оценить готовность системы здравоохранения к новой волне коронавируса, вызванной появлением омикрон-штамма.

Поручения касаются обеспечения необходимого резерва коек в больницах, работы кол-центров, тестирования населения на наличие COVID-19, а также мероприятий, направленных на предотвращение распространения "омикрона".

Так, Минздрав России должен до 14 января оценить готовность медорганизаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек, а также создать для сотрудников call-центров методичку по работе с обращениями людей, которые будут лечиться от коронавируса дома.

Минцифры до конца рабочей недели должно обеспечить готовность службы "112" к возможному увеличению количества обращений граждан.

Регионам вместе с Минздравом поручено подготовиться к оказанию медпомощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объемы тестирования населения.

Кроме того, до 21 января Минфин и Минздрав должны подготовить документы о финансировании исследований интерназальной вакцины для профилактики коронавируса.