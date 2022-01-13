13 Января 2022
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Мишустин распорядился готовить систему здравоохранения к новой волне коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил оценить готовность системы здравоохранения к новой волне коронавируса, вызванной появлением омикрон-штамма.

Поручения касаются обеспечения необходимого резерва коек в больницах, работы кол-центров, тестирования населения на наличие COVID-19, а также мероприятий, направленных на предотвращение распространения "омикрона".

Так, Минздрав России должен до 14 января оценить готовность медорганизаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек, а также создать для сотрудников call-центров методичку по работе с обращениями людей, которые будут лечиться от коронавируса дома.  

Минцифры до конца рабочей недели должно обеспечить готовность службы "112" к возможному увеличению количества обращений граждан.

 Регионам вместе с Минздравом поручено подготовиться к оказанию медпомощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объемы тестирования населения.

Кроме того, до 21 января Минфин и Минздрав должны подготовить документы о финансировании исследований интерназальной вакцины для профилактики коронавируса.  

Теги: михаил мишустин, омикрон-штамм, коронавирус, здравоохранение, резерв



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