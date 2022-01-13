Дочь Назарбваева поблагодарила казахов за моральную поддержку ее отца

Младшая дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева впервые с начала кризиса в стране прокомментировала произошедшее.

В своем Instagram-аккаунте Алия опубликовала фотографию сожженного во время погромов административного здания и написала:

"С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время".

Назарбаева не указала, где находится сама и где сейчас ее отец, от которого за все это время не поступило ни одного комментария, появлялись слухи, что он покинул страну.

"Благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов. Казахстану желаю только мира и процветания, казахстанцам - благополучия и здоровья. Берегите себя", - написала Назарбаева.

Комментариев под постом нет, пользователи ограничены в их создании, впрочем, это характерно и для других постов Назарбаевой, у которой при этом 165 тыс. подписчиков.

Ранее британские СМИ сообщили, что у младшей дочери Назарбаева в Великобритании и других государствах было весьма внушительное имущество на сумму около $300 млн: несколько объектов недвижимости (в том числе особняк в Лондоне), самолет, трасты в офшорах.

Накануне СМИ сообщили, что старшая дочь Назарбаева – Дарига – несколько дней отсутствует на заседаниях нижней палаты парламента, в которой она является депутатом уже третьего созыва. В ее пресс-службе сообщили, что народная избранница заразилась коронавирусом и находится на больничном.