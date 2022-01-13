Антитеррористическая операция завершилась в 14 из 17 регионов Казахстана

Красный уровень террористической угрозы отменен на территории большинства регионов Казахстана.

Как сообщил Комитет национальной безопасности республики, ситуация стабилизировалась в 13 регионах и столице страны Нур-Султане.

В городе Алма-Ата, а также в Алма-Атинской и Жамбылской областях антитеррористическая операция продолжается.

В Алма-Ате задержали около двух тысяч участников беспорядков, сообщает информационный центр комендатуры. Проведена "зачистка" жилых массивов в Турксибском и Бостандыкском районах города, пишет Regnum.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод контингента ОДКБ из страны начнется через два дня и закончится в течение 10 дней.