13 Января 2022
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Общество В бывшем СССР
контртеррористическая операция в Алма-Ате (2022) | Фото: Иса Таженбаев/ТАСС

Антитеррористическая операция завершилась в 14 из 17 регионов Казахстана

Красный уровень террористической угрозы отменен на территории большинства регионов Казахстана.

Как сообщил Комитет национальной безопасности республики, ситуация стабилизировалась в 13 регионах и столице страны Нур-Султане.

В городе Алма-Ата, а также в Алма-Атинской и Жамбылской областях антитеррористическая операция продолжается.

В Алма-Ате задержали около двух тысяч участников беспорядков, сообщает информационный центр комендатуры. Проведена "зачистка" жилых массивов в Турксибском и Бостандыкском районах города, пишет Regnum.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод контингента ОДКБ из страны начнется через два дня и закончится в течение 10 дней.

Теги: казахстан, антитеррористическая операция



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