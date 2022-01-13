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Общество Новосибирская область
капитальный ремонт, капремонт, многоквартирный дом (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Новосибирской области в 2022 году удвоят объемы капремонта

В Новосибирской области в 2022 году, согласно формируемым региональными властями планам, будет отремонтировано не менее 1000 многоквартирных домов за счет взносов на капитальный ремонт на общий счет. В 2021 году было отремонтировано 408 жилых домов за счет средств, собираемых региональном оператором. Фактически объемы работ будут удвоены.

В департаменте информационной политики и администрации губернатора и правительства Новосибирской области Накануне.RU сообщили, что в текущем году планируется отремонтировать порядка 1000 многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете.

В министерстве ЖКХ и энергетики региона уточнили, что в ведомство регулярно поступают обращения граждан с просьбой выполнить капитальный ремонт раньше установленного срока, это порядка 200 домов ежегодно, однако эти просьбы не удовлетворяются в силу ограниченности средств, собираемых на общем счете.

капитальный ремонт жильё(2017)|Фото: Накануне.ru

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отмечает, что в связи с этим повышение взноса на капитальный ремонт с 8,03 до 10,07 рублей за квадратный метр становится вынужденной мерой.

"Без повышения взноса на этот уровень фактически невозможно выполнить утвержденную региональную программу капитального ремонта. Предпосылки дефицита средств фонда капремонта стали проявляться еще в 2019 году. В 2021 году мы столкнулись с резким ростом стоимости строительных материалов", – отметил он.

В результате, в прошлом году из 700 закупок по капитальному ремонту не состоялись 404. Подрядчики не видели экономической целесообразности в выполнении этих контрактов. Соответственно, часть работ была перенесена на 2022 год.

Важно отметить, что все взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками на общий счет, учтены за каждым домом, за каждым лицевым счетом, и эти средства расходуются на ремонт домов, включенных в план текущего года на возвратной основе. Оплачивая взносы, собственники делают вклад в ремонт своего дома.

Теги: капитальный ремонт, Денис Архипов



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