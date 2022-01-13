В России рекордными темпами сокращается число работающей молодежи

За год число молодых трудящихся россиян сильно сократилось – с сентября 2020-го по сентябрь 2021-го года на 460 тыс. человек. При этом общее количество работающих во всех возрастных категориях за то же время выросло почти на два миллиона – до 72,3 млн человек. Это данные исследования консалтинговой сети FinExpertiza, проведенного на данных Росстата.

Тенденция сохраняется уже более десяти лет. С 2010-го года число работающей молодежи сократилось на треть (почти на 6 млн человек).

Сегодняшние работники в возрасте до 30 лет — это немногочисленное поколение родившихся в 1990-е, отмечает РБК.

За два пандемийных года сокращение было максимальным: число работников в возрасте 20-29 лет сократилось более чем на 1,4 млн. Причина – "демографическая яма" 90-х. И в последующие годы ситуация будет только ухудшаться, отмечают эксперты.

Исследователи объясняют связь пандемии и выбывания "из строя" молодежи: работники до 30 лет часто заняты в сфере услуг, малом бизнесе и других секторах, максимально пострадавших от пандемии. Сказался и отток трудовых мигрантов – они тоже по большей части молоды.