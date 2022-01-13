Рогозин: Мы не ждем министра Умарова на космодроме Байконур

Руководитель корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин попросил нового министру информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова не появляться на Байконуре.

"На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем", — написал Рогозин в своем Telegram.

Ранее Россотрудничество отказалось работать с министром Умаровым из-за его русофобских взглядов. Об этом сообщил глава российского ведомства Евгений Примаков.

Он привел некоторые цитаты нового министра. В частности, Умаров назвал русских "навязанной диаспорой", которая должна благодарить Казахстан за то, что ее права соблюдаются, в отличии от других стран.

Regnum отмечает, что Умарову закрыт въезд на территорию России. По некоторым данным, он принимал участие в возвращении в Казахстан и полной юридической реабилитации боевиков-исламистов, воевавших в Сирии на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).