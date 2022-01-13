13 Января 2022
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Общество Свердловская область
ремонтные работы (2016) | Фото: Накануне.RU

"Водоканал" Екатеринбурга заплатит женщине, сломавшей руку по вине коммунальщиков

Суд в Екатеринбурге взыскал с местного МУП "Водоканал" компенсацию морального вреда в пользу жительницы города.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в июле прошлого года женщина возвращалась из магазина домой. Во дворе дома №65 по улице Викулова она споткнулась о шланг, оставленный сотрудниками "Водоканала" во время устранения коммунальной аварии. В результате падения пострадавшая получила перелом руки, а также ссадины и гематомы.

Женщина подала на предприятие в суд. В судебном заседании прокурором было дано заключение о доказанности вины ЕМУП "Водоканал" в получении травмы.

По итогам рассмотрения гражданского дела Верх-Исетский районный суд взыскал с коммунальщиков компенсацию морального вреда в 40 тысяч рублей. Также в пользу екатеринбурженки взысканы расходы на приобретение ею лекарств.

Теги: Водоканал, компенсация, суд, Екатеринбург



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