"Водоканал" Екатеринбурга заплатит женщине, сломавшей руку по вине коммунальщиков

Суд в Екатеринбурге взыскал с местного МУП "Водоканал" компенсацию морального вреда в пользу жительницы города.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в июле прошлого года женщина возвращалась из магазина домой. Во дворе дома №65 по улице Викулова она споткнулась о шланг, оставленный сотрудниками "Водоканала" во время устранения коммунальной аварии. В результате падения пострадавшая получила перелом руки, а также ссадины и гематомы.

Женщина подала на предприятие в суд. В судебном заседании прокурором было дано заключение о доказанности вины ЕМУП "Водоканал" в получении травмы.

По итогам рассмотрения гражданского дела Верх-Исетский районный суд взыскал с коммунальщиков компенсацию морального вреда в 40 тысяч рублей. Также в пользу екатеринбурженки взысканы расходы на приобретение ею лекарств.