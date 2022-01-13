13 Января 2022
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Рамзан Кадыров, оружие (2020) | Фото: t.me/RKadyrov_95

Ультиматум Кадырова: глава Чечни потребовал от Ингушетии в течение трех суток предъявить ему обвинения

В сети обсуждают заявления Рамзана Кадырова по поводу Ингушетии. В своем неофициальном Instagram-аккаунте глава Чечни потребовал от ингушского народа, соседствующего с чеченским, в течение трех суток предъявить ему (Кадырову) обвинения.

Отметим, что аккаунт неверифицированный (официальные аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook заблокированы), но текст заявления привел Telegram-канал ЧГТРК "Грозный" – вполне официального СМИ, транслирующего позицию властей республики.

"Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции", - заявил Кадыров.

"Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить", - пишет глава Чечни. Если обвинения никто не предъявит, тогда Кадыров сам собирается спрашивать с тех, кто пытается очернить его честь.

Новый виток конфликта начался с того, что Кадыров пригрозил "забрать оставшиеся села" у Ингушетии, если соседний регион не перестанет жаловаться на незаконное разграничение между республиками. "Обращаюсь сейчас к тем провокаторам. Я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю", - заявил Кадыров.

Теги: рамзан кадыров, ингушетия, чечня, ультиматум, территориальный спор



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