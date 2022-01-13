Власти Пермского края передумали приобретать аэропорт Березники за 78 миллионов

Власти Пермского края передумали приобретать аэропорт Березники за 78 млн руб. Информация об этом опубликована в проекте изменений в перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры Пермского края. Проект в заксобрание на рассмотрение депутатов внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект опубликован на сайте регионального парламента. В связи с отказом "отраслевого заказчика от реализации проекта" пункт о приобретении аэропорта предложено исключить.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на официального представителя Александра Флегинского Станислава Мухутдинова, в этом случае имущественный комплекс аэропорта, который Флегинский приобрел в 2008 году, будет продан на открытых торгах.

По данным издания, Минтранс такое решение объясняет экономическими мотивами. Изначально аэропорт был закрыт из-за низкого пассажиропотока и убыточности перевозок. При оценке целесообразности приобретения объекта, специалисты оценивали его потенциальный пассажиропоток "на текущий момент". Сравнивались также временные и финансовые затраты при полетах по маршруту Пермь — Березники и при поездках по нему другими видами транспорта.

"С учетом прохождения предполетной регистрации, самого полета, посадки и времени до нужной пассажиру точки Б в городе время в пути составило бы два часа. На автомобиле по этому же маршруту — 2,5–3 часа",— пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили также, что для восстановления объекта потребуются серьезные инвестиции. Поэтому с учетом высоких финансовых затрат, низкого пассажиропотока и возможностей наземного транспорта, выкупать его нецелесообразно. "Кроме того, в прошлом году из аэропорта Перми выполнялись рейсы по 45 направлениям. Дублировать даже часть из них из Березников также нецелесообразно",— считают в минтрансе.

Регулярные рейсы из аэропорта Березники не выполняются с 2001 года.

Напомним, ранее сообщалось, что цена сделки составит 78 млн руб.

До 2001 г. аэропорт принимал пассажирские самолеты, затем у гавани отозвали разрешение на выполнение полетов. Аэродром исключен из федерального реестра. Флегинский приобрел аэропорт в 2008 г. и планировал провести его реконструкцию, но проект не был реализован. Власти края намерены использовать аэропорт для нужд санавиации и авиалесоохраны.

Сейчас аэропорт имеет статус посадочной площадки. Имущественный комплекс аэропорта состоит из взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежной дорожки, перрона, стоянки самолетов, а также трех вертолетных площадок.

Перед продажей были погашены долги аэропорта. В 2019 году губернатор Прикамья подписал распоряжение о покупке аэропорта в Березниках, однако сделку отложили "до лучших времен".