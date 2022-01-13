Глава СК предложил вернуть МВД контроль за оборотом оружия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия и патронов МВД из Росгвардии.

В интервью РИА Новости он пояснил, что с такой инициативой СК выступает в связи с рядом резонансных происшествий в учебных заведениях. Идея находится на этапе межведомственного обсуждения.

В октябре сообщалось, что Росгвардия подготовила поправки в закон об обращении оружия в части получения разрешения на него.

Об ужесточении порядка выдачи лицензий на оружие в России снова активно заговорили после двух трагических случаев этого года: шутинга в казанской школе и пермском вузе. В обоих случаях убийцы купили оружие легально, получив лицензию.