13 Января 2022
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Общество В России
Александр Бастрыкин (2017) | Фото: sledcom.ru

Глава СК предложил вернуть МВД контроль за оборотом оружия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил вернуть контроль за оборотом оружия и патронов МВД из Росгвардии.

В интервью РИА Новости он пояснил, что с такой инициативой СК выступает в связи с рядом резонансных происшествий в учебных заведениях. Идея находится на этапе межведомственного обсуждения.

В октябре сообщалось, что Росгвардия подготовила поправки в закон об обращении оружия в части получения разрешения на него.

Об ужесточении порядка выдачи лицензий на оружие в России снова активно заговорили после двух трагических случаев этого года: шутинга в казанской школе и пермском вузе. В обоих случаях убийцы купили оружие легально, получив лицензию.

Теги: мвд, оружие, бастрыкин



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