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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

На Ямале главе филиала ГКУ вменили получение взятки в 1,3 миллиона

Бывшего начальника Надымского филиала одного из окружных ГКУ будут судить за, как полагает следствие, получение взятки, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ЯНАО.
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Следователи полагают, что в 20108 – июле 2021 гг. начальник филиала получил от двух руководителей подрядчика взятку в 1,3 млн руб. В ответ он должен был курировать работу организации и лоббировать её интересы, например, при заключении госконтрактов. Уголовное дело других участников этой истории выделено в отдельное производство.

Напомним, ранее экс-директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Максиму Першикову (потерял пост в сентябре 2020 г.) вменили получение крупной взятки. По версии следствия, в 2019 г. директор департамента и два руководителя коммерческой организации, с которыми обвиняемого связывали доверительные отношения, договорились, что руководитель получит 3 млн руб. за беспрепятственное исполнение и оплату ранее заключенных контрактов на ремонт и содержание дорог, и обеспечение заключения крупных контрактов в будущем. К этой же истории следствие относит и взятку главе Надымского филиала ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа".

Теги: Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа, взятка



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