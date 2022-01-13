В Екатеринбурге на Крещение будет открыто девять купелей

В нынешнем году на Крещение в Екатеринбурге будет открыто девять купелей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Три из них будут оборудованы на озере Шарташ. Также купели появятся на Верх-Исетском пруду, в поселке Чусовское Озеро, на водоеме у микрорайона Светлый, на озере в микрорайоне Европейский, на территории Благовещенского Храма Святых Божий строителей и в поселке Елизавет.

Сейчас организаторы завершают подготовку всех площадок. Ожидается, что окончательный список купелей, соответствующих всем требованиям безопасности, будет опубликован в понедельник, 17 января.