СМИ: к "Муз-ТВ" подан иск о компенсации морального вреда из-за Киркорова и Давы

В Басманный районный суд Москвы поступил иск от Валентина Семенова, который потребовал взыскать с телеканала 24 млн руб. в виде компенсации морального вреда.

Как сообщила пресс-секретарь суда Кристина Булыгина, требования истца касаются трансляции премии "Муз-ТВ", которая прошла в эфире в июне. Спорный момент касается появления Киркорова и Давы.

Как следует из картотеки суда, иск поступил в суд в июле, но был принят к производству только в ноябре 2021 года. Изначально помимо компенсации себе Семенов требовал обязать телеканал заплатить еще 100 млн руб. в пользу государства. Как отметила Булыгина, в данных требованиях было отказано в принятии судом.

Напомним, ранее Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн руб. телеканал "Муз-ТВ" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.