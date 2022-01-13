26 регионов завершили 2021 год с дефицитом бюджета

Совокупные доходы бюджетов российских регионов в 2021 году составили 15,6 трлн руб.

Как следует из оперативных данных системы "Электронный бюджет" Минфина за 31 декабря, это на 2,3 трлн руб., или на 18%, выше, чем в 2020 году.

Расходы регионов в прошлом году зафиксированы на уровне в 15,2 трлн руб., а общий профицит 2021 г., таким образом, составил около 400 млрд руб. Годом ранее финансовый результат бюджетов регионов был отрицательным. Тогда дефицит составил 700 млрд руб.

В 2021 году ушли в минус 26 субъектов, что более чем в два раза меньше, чем в ­2020 году.

Самый существенный уровень дефицита по отношению к доходам (с учетом всех поступлений из федерального бюджета) в 2021 году был зафиксирован в Ханты-Мансийском АО – Югре (-10%), Ульяновской области (-10%), Чукотском АО (-10%), Республике Калмыкии (-7,6%) и Томской области (-6,7%).

Годом ранее порядок дефицита у регионов с самым худшим финансовым результатом был другим. В 2020-м наиболее существенный разрыв между доходами и расходами был зафиксирован в Кемеровской (-25%) и Тюменской (-24%) областях, Ямало-Ненецком АО (-19%), республиках Башкирии (-18%) и Удмуртии (-17,4%), сообщают "Ведомости".