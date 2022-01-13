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Политика В России
(2020) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

В России допустили отказ от привлечения банков в госсистему сдачи биометрии

Стало известно том, что последний из обсуждаемых вариантов дальнейшего развития Единой биометрической системы — это создание совместного предприятия с участием "Ростелекома", кабмина РФ и Центробанка.

Решение о таком составе принято, формирование СП может завершиться к предстоящему лету. Руководителем новой компании может стать выходец из Федеральной налоговой службы, но кто именно — пока неизвестно.

Как сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего проект, создание СП "находится в стадии проработки". По его совам, в планах запустить предприятие примерно через полгода, сообщает РБК.

Напомним, в 2022 году будет разработан механизм передачи биометрических данных россиян от банков в Единую биометрическую систему, которая будет администрироваться Минцифры.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, при этом сами финансовые учреждения и другие коммерческие организации не смогут оставить у себя копии этих данных.

Теги: биометрия, банки



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