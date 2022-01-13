13 Января 2022
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Экономика В России
процент кредит ипотека долг деньги (2010) | Фото: worlddacha.ru

Исследование: больше половины россиян гасят ипотеку за 3,2 года

58% заемщиков в России, оформивших жилищные займы, с 2010 по 2021 год, погасили их за 38 месяцев.

Об этом следует из данных ОКБ. Средний срок ипотеки в сентябре 2021 года достиг исторического максимума. По данным Банка России, это 20,6 года. Из тех, кто взял ипотеку в 2010–2016 гг., 70% закрыли кредит, на это у них ушло в среднем 48 месяцев.

89% взявших ипотеку в 2010 г. погасили ее досрочно за 52 месяца, из тех, кто брал ипотеку в 2016 г., досрочно выплатили кредит 60,5% – за 33 месяца.

Четверть российских заемщиков, взявших ипотеку в 2017–2021 гг., погасили ее в среднем за 16,4 месяца. При этом среди оформивших ипотеку в 2021 г. досрочно выплатили кредиты 4,8% заемщиков – за четыре месяца, а среди взявших ипотеку в 2017 г. досрочно ее погасили 47,8% заемщиков – за 28 месяцев, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, срок ипотечного кредита в 2022 году достигнет почти трети средней продолжительности жизни россиян. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.

По данным аналитиков, средний срок ипотеки увеличится до рекордных 23 лет по сравнению с более чем 21 годом в 2021 году.

Теги: ипотека, кредитование, жилье, недвижимость



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