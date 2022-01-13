Центробанк оценил подорожание ОСАГО в 48%

13 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
ОСАГО страховка ключи (2013) | Фото:

Центробанк оценил подорожание ОСАГО в 48%

ОСАГО может подорожать на 21%.

Это произойдет в том случае, если будет решено увеличить выплаты при ущербе жизни и здоровью по автогражданке, сообщает Банк России. Там считают, что отмена учета износа деталей, которую также предусматривает законопроект Министерства финансов России, добавит к цене полиса еще 27%. Таким образом, ОСАГО может подорожать на 2 тыс. 567 руб.

В ЦБ РФ поддерживают документ. Как считает регулятор, вводить эти изменения следует поэтапно: сначала повысить лимит выплат и не ранее чем через год отменить учет износа деталей транспортного средства.

Как считают представители страховых компаний, ОСАГО может подорожать еще сильнее. Первое изменение могут принять уже 1 января 2023 года.

Как сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, последние четыре года стоимость ОСАГО сохранялась на уровне 5,2–5,3 тыс. руб. Игроки рынка и Банк России поддержали инициативу Министерства финансов. Как считает эксперт, проект закона может появиться в I квартале 2022 года, а предложение регулятора по расширению тарифов примут в ближайшее время.

Теги: ОСАГО, страхование, авто, ЦБ РФ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.12.2021 03:09 Мск ОСАГО может подорожать до 60%
Ранее 22.12.2021 03:05 Мск ОСАГО подорожает вслед за ростом выплат пострадавшим в авариях


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 1140

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети