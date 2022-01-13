Центробанк оценил подорожание ОСАГО в 48%

ОСАГО может подорожать на 21%.

Это произойдет в том случае, если будет решено увеличить выплаты при ущербе жизни и здоровью по автогражданке, сообщает Банк России. Там считают, что отмена учета износа деталей, которую также предусматривает законопроект Министерства финансов России, добавит к цене полиса еще 27%. Таким образом, ОСАГО может подорожать на 2 тыс. 567 руб.

В ЦБ РФ поддерживают документ. Как считает регулятор, вводить эти изменения следует поэтапно: сначала повысить лимит выплат и не ранее чем через год отменить учет износа деталей транспортного средства.

Как считают представители страховых компаний, ОСАГО может подорожать еще сильнее. Первое изменение могут принять уже 1 января 2023 года.

Как сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, последние четыре года стоимость ОСАГО сохранялась на уровне 5,2–5,3 тыс. руб. Игроки рынка и Банк России поддержали инициативу Министерства финансов. Как считает эксперт, проект закона может появиться в I квартале 2022 года, а предложение регулятора по расширению тарифов примут в ближайшее время.