В Минсельхозе "взялись" за мед ради борьбы с фальсификатом

13 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
пчелы, мед (2015) | Фото: kak-eto-sdelano.ru

В Минсельхозе "взялись" за мед ради борьбы с фальсификатом

В Министерстве сельского хозяйства России на согласовании находится проект закона об уточнении понятий "мед", "медовый продукт" и "фальсифицированный мед".

Документ разработан в Совете Федерации. Как считают сенаторы, определенность в этом вопросе поможет справиться с фальсификатом на рынке. При этом в сообществе пчеловодов негативно относятся к возможному появлению понятия "медовый продукт". Как считают эксперты, это приведет фактически к узакониванию подобного вида продукции. 

Как сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, мед, воск и смежная продукция в настоящее время в России официально считаются "продукцией пчеловодства", а что такое "мед" и "медовый продукт" трактовки нет. Именно поэтому, считает Митин, на рынок под видом натурального меда попадают продукты, где он просто присутствует.

По данным исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, в стране ежегодно собирают и продают более 80 тыс. т меда — Россия входит в пятерку крупнейших в мире производителей этой продукции. Однако до 50% меда, по данным "Руспродсоюза", является фальсификатом, причем за последние два года его доля на рынке значительно выросла, пишут "Известия".

Теги: Минсельхоз, мед, фальсификат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 1140

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети