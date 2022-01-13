В Минсельхозе "взялись" за мед ради борьбы с фальсификатом

В Министерстве сельского хозяйства России на согласовании находится проект закона об уточнении понятий "мед", "медовый продукт" и "фальсифицированный мед".

Документ разработан в Совете Федерации. Как считают сенаторы, определенность в этом вопросе поможет справиться с фальсификатом на рынке. При этом в сообществе пчеловодов негативно относятся к возможному появлению понятия "медовый продукт". Как считают эксперты, это приведет фактически к узакониванию подобного вида продукции.

Как сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, мед, воск и смежная продукция в настоящее время в России официально считаются "продукцией пчеловодства", а что такое "мед" и "медовый продукт" трактовки нет. Именно поэтому, считает Митин, на рынок под видом натурального меда попадают продукты, где он просто присутствует.

По данным исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, в стране ежегодно собирают и продают более 80 тыс. т меда — Россия входит в пятерку крупнейших в мире производителей этой продукции. Однако до 50% меда, по данным "Руспродсоюза", является фальсификатом, причем за последние два года его доля на рынке значительно выросла, пишут "Известия".