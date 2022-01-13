СМИ: реформу накопительных пенсий хотят провести в 2022 году

Проект закона о реформе накопительных пенсий в России планируется принять в 2022 году.

Как сообщил глава комитета Госдумы РФ по финрынку Анатолий Аксаков, он ждет внесения документа в текущем году. Основными стимулами добровольных отчислений россиян на свою будущую пенсию должны стать налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии со вкладами.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на чиновника и представителей отрасли, граждане смогут свободно переводить пенсионные накопления в НПФ либо использовать их для покупки баллов в страховой пенсии.

Пенсионную реформу в России необходимо начинать заново, так как россияне не доживают до пенсии, заявил депутат Госдумы Олег Нилов. По его словам, средняя продолжительность жизни российских мужчин составляет всего 64 года (в 2018 году было принято решение о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет). Это значит, что большинство мужского населения просто не доживет до пенсии.