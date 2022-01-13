Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"-штамм

У пациентов, которые заразились коронавирусом, и которых обследуют в учреждениях Федерального медико-биологического агентства, в том числе в Москве, разновидность "омикрон" преобладает над всеми остальными.

"Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу подчеркнуть, когорте, которая набирается, 76% "омикрона", — сообщила в эфире "России 24" глава ФМБА Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что штамм "омикрон" стал доминировать на фоне предыдущих, в том числе "дельты".

Напомним, сегодня днем вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту, что в стране зарегистрировано 698 случаев заражения омикрон-штаммом. Но буквально накануне мэр Москвы Сергей Собянин говорил о "значительной доле" "омикрона" среди заболевших горожан. И вот новое подтверждение его слов: глава НИЦ им. Гамалеи (где разработали "Спутник V") Александр Гинцбург в эфире канала "Россия 24" говорит уже о трети случаев "омикрона" в общем числе циркулирующих в столице штаммов.