13 Января 2022
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Общество В России
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

Размер маткапитала и выплат ветеранам увеличится на 8,4%

В России с 1 февраля проиндексируют ряд социальных выплат, включая материнский капитал и пособия ветеранам.

Рост составит 8,4%, сообщает пресс-служба Минтруда. Индексация будет проведена по уровню фактической инфляции, который, согласно прогнозу, составит 8,4% по итогам 2021 года. Также индексация распространится на пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки.

Напомним, хотя власти еще не определились с точным размером инфляции за 2021 год, президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании с правительством предложил проиндексировать пенсии в 2022 году на 8,6%.

Теги: маткапитал, выплаты



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