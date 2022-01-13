В посольстве РФ назвали причину смерти телеведущего Михаила Зеленского

Российский телеведущий Михаил Зеленский, согласно предварительным данным, скончался от остановки сердца.

Как заявил представитель российского посольства в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской республике), врачи в Доминикане пытались спасти мужчину, в том числе провести реанимацию, но не сумели, сообщает РИА "Новости".

О смерти Зеленского стало известно в ночь на 12 января. Ему было 46 лет. По данным Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", ведущий якобы скончался во время отдыха в Доминикане от инсульта.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Позже он с семьей переехал в Хабаровск, где поступил в медицинский институт и институт физической культуры. Получение высшего образования он совмещал с работой диджеем на радиостанции "Радио А". В 1996 году Зеленский вернулся в Москву. Он долгое время работал на телеканале "Россия-1" в качестве ведущего программы "Вести-Москва" и "Прямой эфир".