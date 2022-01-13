Власти Москвы могут ввести новые ограничения из-за "омикрона"

В Москве могут ввести новые ограничения из-за штамма коронавируса "омикрон".

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" заммэра столицы Владимир Ефимов, это произойдет в случае высокого уровня загрузки системы здравоохранения. Решение будет приниматься исходя из числа заболевших новой разновидностью вируса.

"Здесь будем принимать оперативные решения по введению либо не введению ограничений, опираясь на количество госпитализаций и загрузку московской системы здравоохранения", — отметил чиновник.

Напомним, у российских властей очередная нестыковка по данным. То буквально в один день они дают разную статистику по коллективному иммунитету, то какая-то чертовщина происходит с числом заразившихся омикрон-штаммом коронавируса.