Глава СКР заинтересовался смертью младенца в Алапаевске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Свердловской области Богинскому представить доклад об обстоятельствах смерти младенца в Алапаевске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Трагедия произошла 5 августа 2021 года. Проснувшись, женщина обнаружила своего ребенка без признаков жизни в квартире.

"Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по факту смерти ребенка расследовалось уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ. Во время эфира на федеральном канале высказывалось несогласие с проведенным расследованием и принятым решением о прекращении", - говорится в сообщении СКР.