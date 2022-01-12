В Тюмени задержали мужчину, нападавшего на женщин

В Тюмени задержали 34-летнего мужчину по подозрению в нападении на женщин. Ему предъявлены обвинения в иных действиях сексуального характера с применением насилия и в покушении на изнасиловании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Нападение было совершено вечером, 9 января, в подъезде одного из домов подозреваемый напал на незнакомую девушку и "совершил в отношении нее преступление сексуального характера". Затем, несколькими часами позже, в подъезде другого дома, он попытался изнасиловать еще одну незнакомую ему женщину. Но, к счастью для потерпевшей, насильника спугнула вошедшая в подъезд местная жительница.

"В ходе совместной работы следователей регионального Следственного комитета и сотрудников УМВД России по городу Тюмени 34-летний фигурант задержан. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проведены опознания обвиняемого потерпевшими, которые указали на фигуранта, как на лицо, совершившее преступления. Он дал признательные показания", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается.