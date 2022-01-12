В Ханты-Мансийске из-за тонкого льда отменили крещенские купания

В Ханты-Мансийске отменили традиционные крещенские купания, сообщили Накануне.RU в Ханты-Мансийском инспекторском отделении Центра госинспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Югре.

Причиной стал слишком тонкий лед.

"Для того, чтобы обезопасить людей и избежать несчастных случаев, было принято решение отменить крещенские купания", - говорится в сообщении.

Специалисты измерили толщину льда на площадке проведения мероприятия - возле Поклонного креста на левом берегу Иртыша. Минимальная толщина льда составила 30 сантиметров, а уровень воды на поверхности – 15 сантиметров.

Для безопасного проведения купаний и подготовительных работ с применением тяжелой специализированной техники толщина льда должна составлять не менее 50 сантиметров. При этом на поверхности не должно быть скопления воды.

Отметим, что в других регионах купания отменяют из-за коронавируса.