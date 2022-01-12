"Динамо" объявило о возвращении Фёдора Смолова в клуб

Московское "Динамо" объявило о возвращении в клуб нападающего Фёдора Смолова.

Как сообщает пресс-служба клуба, накануне 31-летний футболист успешно прошёл медобследование. Контракт с нападающим подписан по схеме "1,5+1". В новом клубе форвард сборной России будет выступать под 40-м номером.

Напомним, что Смолов выступал за "Динамо" на протяжении 8 лет, при этом несколько раз уходил в аренду – в "Фейеноорд" (Нидерланды), "Анжи" и "Урал". Также футболист играл в "Краснодаре", "Локомотиве" и провёл полгода в аренде в испанской "Сельте".

#ФёдорМихайлович, несказанно рады видеть 😉🤝



Нападающий подписал контракт с нашим клубом и поделился эмоциями от возвращения в «Динамо» ⤵️#ДинамоМосква #Смолов #футбол — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 12, 2022

В нынешнем сезоне Смолов забил 7 голов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ). "Динамо" в данный момент находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков после 18 сыгранных игр.