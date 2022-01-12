ПГНИУ возвращается к очному обучению

Пермский государственный национальный исследовательский университет возвращается к очному обучению, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

"С 17 по 23 января в аудиториях вуза будут проходить лабораторные занятия и те пары, где необходимо использование специального программного обеспечения. С 24 по 30 января в очный формат перейдут все семинарские, практические и лабораторные занятия. Часть лекций тоже пройдет в офлайн-режиме. С 31 января Пермский университет планирует преимущественно вернуться к очному обучению", - говорится в сообщении университета.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе учебный процесс будет вновь перенесен в онлайн-режим.

Напомним, что пермский госуниверситет не выходил с "дистанционки" с момента трагедии. 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Во время задержания стрелок был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.