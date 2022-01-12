12 Января 2022
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Аэропорт Шереметьево-1 в Москве (2022) | Фото: Накануне.RU

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Алма-Ату

Авиакомпания "Аэрофлот" с 14 января возобновляет ежедневные регулярные рейсы Москва - Алматы - Москва, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании

Рейс из Москвы будет отправляться в 02.35, в Алматы прилетит в 10.30, обратный вылет планируется на 12.00, прибытие в Москву - на 14.00.

возобновит рейсы из Москвы в Алма-Ату, пока полеты будут выполняться по скорректированному графику. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Напомним, ранее российские авиаперевозчики сообщили о намерении возобновить часть рейсов в Казахстан, отмененных из-за чрезвычайной ситуации в этой стране.

Так, "Уральские авиалинии" с 14 января планируют возобновить рейс Екатеринбург – Алма-Ата – Екатеринбург, а также полеты из столичного Жуковского в Нур-Султан. Авиакомпания S7 вернула продажу билетов на собственные и код-шеринговые рейсы по маршруту Москва – Нур-Султан. Ранее компания отменяла рейсы в Усть-Каменогорск.

С 12 января"Аэрофлот" возобновил полеты из Москвы в Нур-Султан.

Теги: алма-ата, аэрофлот, рейсы, полеты



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