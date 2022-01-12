12 Января 2022
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Политика В России За рубежом
НАТО (2016) | Фото:rusvesna.su/

В Минобороны заявили, что отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне

Отношения между Россией и НАТО на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе находятся на критически низком уровне, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина.

Заявление прозвучало после заседания Совета Россия - НАТО. .

РФ неоднократно предлагала НАТО предпринять меры по деэскалации обстановки, но инициативы были проигнорированы, отметили в МО РФ.

Теги: Россия, НАТО, отношения



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