В Минобороны заявили, что отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне

Отношения между Россией и НАТО на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе находятся на критически низком уровне, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина.