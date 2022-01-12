Раздвоение данных: Гинцбург заявил о 30-процентной доле "омикрона" среди циркулирующих в Москве штаммов

У российских властей очередная нестыковка по данным. То буквально в один день они дают разную статистику по коллективному иммунитету, то какая-то чертовщина происходит с числом заразившихся омикрон-штаммом коронавируса.

Напомним, сегодня днем вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту, что в стране зарегистрировано 698 случаев заражения омикрон-штаммом. Но буквально накануне мэр Москвы Сергей Собянин говорил о "значительной доле" "омикрона" среди заболевших горожан. И вот новое подтверждение его слов: глава НИЦ им. Гамалеи (где разработали "Спутник V") Александр Гинцбург в эфире канала "Россия 24" говорит уже о трети случаев "омикрона" в общем числе циркулирующих в столице штаммов.

"Первичные данные совместные, полученные с депздравом Москвы, говорят, что... на первый день этой недели до 30% уже циркулировало штаммов в популяции "омикрон", - сказал Гинцбург.

Отметим, что за минувшие сутки в столице зафиксировано 4 тыс. новых случаев коронавируса, 30% от этого числа – 1200 пациентов. Это почти в два раза больше официально заявленного числа заразившихся "омикроном" в целом по стране.