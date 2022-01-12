В Росрыболовстве заявили о проблемах, созданных "медведевским" разграничением Баренцева моря

В Росрыболовстве (подведомственно Минсельхозу) сообщили о проблемах, которые существуют на протяжении последних 11 лет, что действует Договор о разграничении Баренцева моря между Россией и Норвегией (подписан в 2010 году тогдашними президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Норвегии Йенсом Столтенбергом).

Запрос о состоянии дел в Баренцевом море в Росрыболовство направляла депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова. Из ответа, как сообщил ее соратник и бывший дипломат Николай Платошкин, следует несколько выводов:

- 60% вылова ценных видов рыбы теперь приходится на Норвегию, и только 40% - на Россию;

- договор носит неконкретный характер, что мешает российскому рыболовству;

- Норвегия продолжает практику задержания российских рыболовных судов.

"Так что, господин министр иностранных дел Лавров? Вы что, не понимали, что подписывали с Норвегией?" - заявил Николай Платошкин.

В октябре 2021 года были согласованы квоты на вылов рыбы в Баренцевом море. Ежегодно о квотах договариваются Норвегия и Россия с опорой на мнение ученых двух стран. Так, эксперты считают, что сейчас популяция трески в регионе находится на исторически высоком уровне, поэтому общая квота на 2022 год на вылов этой рыбы составит 708 тыс. тонн. Она делится между Россией, Норвегией и третьими странами, при этом норвежская доля составит 321 тыс. тонн (или около 45% от общей квоты).

Договор о разграничении 2010 года касался спорной территории Баренцева моря на границе двух государств. Она была поделена поровну.

C 1970 года существовал территориальный спор о границе между государствами в Баренцевом море. Суть его сводится к тому, что Россия проводила границу вдоль побережья острова Шпицберген, Норвегия полагала, что граница должна находиться равноудаленно от Шпицбергена с одной стороны и Земли Франца-Иосифа и острова Новая Земля с другой. Поскольку государства находились в дружественных отношениях, спор о границе редко вытекал в какие-либо акции, изредка происходили задержания российских рыболовецких судов. Однако в дальнейшем спор обострился, так как в Баренцевом море, в том числе и на спорной акватории, были обнаружены запасы углеводородов.

В 2013 году норвежские исследователи объявили, что на акватории, отошедшей во владение Норвегии, найдено 2 млрд баррелей углеводородов, оцениваемых в $30 млрд.

При ратификации Договора в Госдуме документ поддержали 311 депутатов "Единой России", против выступили коммунисты, ЛДПР и "Справедливая Россия" высказывались против, но по данному вопросу голосовать не стали.