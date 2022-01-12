В Перми отказались от купания в проруби из-за коронавируса

Роспотребнадзор Пермского края рекомендовал жителям Перми воздержаться от традиционного окунания в купели 19 января в Крещение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 на территории Перми остается напряженной. В мире также отмечается распространение измененных форм коронавируса, которые могут приводить к более высокой скорости передачи и тяжелому течению заболеваний.

"В связи с продлением до 31 января 2022 года действующих ограничительных мер на проведение массовых публичных мероприятий на территории края, предусмотренных указом губернатора Пермского края, городские власти не будут организовывать официальные места для купания на водоемах Перми. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендует воздержаться от проведения массовых купаний в купелях на территории города", - говорится в сообщении.

Администрация Перми обращает внимание Пермской Епархии Русской Православной Церкви на необходимость исключения скопления людей, соблюдения предписанных правил безопасности и санитарных требований.