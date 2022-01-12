12 Января 2022
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Происшествия Челябинская область
Вечный огонь (2018) | Фото:Накануне.RU

В Троицке подростки устроили игры с прыжками через Вечный огонь

В Троицке подростки прыгали через Вечный огонь. В мэрии города отметили, что подобные действия расцениваются как осквернение памяти погибших.

Действия подростков попали под камеры видеонаблюдения. Дети устроили игры рядом с Вечным огнем и прыгали через него. Сейчас материалы направлены в полицию.

"Просим провести беседы со своими детьми о недопустимости подобного поведения, так как оно расценивается как осквернение памяти погибших и может повлечь за собой привлечение к ответственности", - сообщили Накануне.RU в мэрии.

Теги: Вечный огонь, подростки, дети,



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