12 Января 2022
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Политика За рубежом
Telegram, Телеграм, мессенджер (2017) | Фото: appleinsider.ru

В ФРГ допустили блокировку Telegram в качестве "крайней меры"

Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупредила об отключении работы мессенджера Telegram в случае невыполнения требований законов страны.

При этом она отметила, что блокировка станет "абсолютно точно крайней мерой", сообщает РИА Новости. Фезер добавила, что подобный вариант рассматривался.

Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман предупредил, что Telegram могут ждать миллионные штрафы за нарушение норм немецкого законодательства.

Напомним, Германия требует, чтобы мессенджер назначил официального представителя в Германии и создал легкоидентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте.

Теги: ФРГ, Telegram



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