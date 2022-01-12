Захарова: "Таких колдобин, как на Манхэттене, нет, пожалуй, ни в одном крупном городе мира"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что на Манхэттене находятся одни из худших городских дорог в мире.

Захарова в своем Telegram-канале ответила на реплику своей американской коллеги, замглавы Госдепа США Виктории Нуланд. Та высказалась следующим образом: "Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть скорее вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда, в снег".

Захарова предложила Нуланд "оставаться гражданином США и думать о том же самом, только в отношении своей страны".

"О качестве американского образования красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома.

Система здравоохранения США во время пандемии наглядно продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру.

А если Вас так беспокоят дороги, то лучше всего начать с Нью-Йорка - таких колдобин, как на Манхэттене, нет, пожалуй, ни в одном крупном городе мира", - пожаловалась Захарова.

"Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе, которые плотным кольцом окружают Россию как "холодной зимой", так и "горячим летом", или прекратите выделять миллиарды на цветные революции по всему миру и содержание самозванцев типа Гуайдо или Тихановской.

Не знаете, за что хвататься? Philadelphia Badlands или Camden (маргинальные, криминогенные районы в пригороде Филадельфии – прим. ред.) — на выбор. Удачи", - добавляет Захарова.