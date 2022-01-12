Организаторы Ural Music Night выплатят 350 тысяч екатеринбурженке за перелом ноги на фестивале

Жительница Екатеринбурга добилась выплаты 350 тыс. рублей от ответственных за подготовку уличной площадки к Ural Music Night, на которой она сломала ногу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, инцидент произошел еще в июне 2019 года, когда во время концерта на Октябрьской площади на Ольгу упало временное ограждение фан-барьера. В результате женщина получила открытый перелом ноги и другие травмы конечности. После проведенной операции и длительного нахождения на амбулаторном лечении, женщина продолжала испытывать моральные и нравственные страдания.

"У женщины до сих пор болит нога, она вынуждена принимать болеутоляющие, ограничена в физических нагрузках. После операции у женщины появилось еще одно заболевание ноги, связанное, как она считает, именно с травмой. Также вред, причиненный здоровью, повлек дополнительные расходы на лечение и содержание членов семьи и домашнего хозяйства", - рассказали в пресс-службе.

Поскольку ответственным за подготовку уличных площадок на фестивале был ООО "ПЦ "Лад", к нему Ольга и подала иск по возмещению вреда здоровью и компенсации морального вреда в сумме 1 млн рублей, а также дополнительные расходы: по оплате медицинского оборудования, платных анализов, лекарственных препаратов – 66 тыс. 453 рубля, расходы по оплате посещения детьми образовательного учреждения – 44 тыс. рублей, клининговые услуги – 85 тыс. рублей, транспортные расходы в связи с посещением истцом медицинских учреждений и сопровождением детей в дошкольное образовательное учреждение – 57 тыс. 699 рублей. Свои дополнительные расходы Ольга оценила в 253 тыс. 152 рубля.

Изначально Ленинский районный суд удовлетворил требования истца частично: 17 тыс. 800 рублей ООО "ПЦ "Лад" должен был выплатить екатеринбурженке в счет материального ущерба, 250 тыс. - в счет компенсации морального вреда. Исковые требования к администрации Екатеринбурга о возмещении вреда здоровью, компенсации морального вреда были оставлены без удовлетворения.

"Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела и доводы жалоб, не смогла согласиться с выводом суда первой инстанции об отказе требований к администрации города. Как установлено судом, постановлением администрации Екатеринбурга был утвержден состав оргкомитета и план проведения мероприятий в рамках фестиваля. В соответствии с данным постановлением ООО "ПЦ "Лад" выступало в качестве организатора мероприятий, а управление культуры администрации Екатеринбурга – соорганизатора. В состав оргкомитета по проведению мероприятий вошли представители администрации города. Контроль за исполнением постановления был возложен на заместителя главы Екатеринбурга. Таким образом, были определены должностные лица администрации, которые должны нести ответственность в рамках предоставленных полномочий", - пояснили в суде.

Более того, согласно судебной комиссионной медицинской экспертизе, травмирование состоит в непрямой (косвенной) причинно-следственной связи с заболеванием вен, которое началось у женщины после перелома. В связи с этим суд принял решение взыскать с ответчика дополнительно к ранее взысканным денежным средствам, потраченным на лечение, еще 33 тыс. 279 рублей.

Суд также учел обстоятельства потерпевшей в виде тяжести причиненного здоровью вреда, изменение привычного образа жизни и наличие двух несовершеннолетних детей, в связи с чем увеличил размер компенсации морального вреда до 350 тыс. рублей.

Таким образом, ООО "Продюсерский центр "Лад" выплатит Ольге 51 тыс. 159 рублей в виде возмещения материального ущерба, в счет компенсации морального вреда - 350 тыс. рублей, а также расходы по оплате судебно-медицинской экспертизы в размере 23 тыс. 510 рублей. В остальной части решение Ленинского районного суда Екатеринбурга было оставлено без изменений.