Южноуралец получил условный срок за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Жителя Челябинской области приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно за попытку передать взятку сотруднику ГИБДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе мужчину, который был лишен права управления транспортными средствами, остановили сотрудники ГИБДД. Обвиняемый снова управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Мужчина понимал, что ему грозит уголовная ответственность, и несколько раз предложил передать инспектору взятку в сумме 50 тыс. рублей путем банковского перевода, чтобы его не привлекали к ответственности.