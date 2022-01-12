12 Января 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Южноуралец получил условный срок за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Жителя Челябинской области приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно за попытку передать взятку сотруднику ГИБДД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе мужчину, который был лишен права управления транспортными средствами, остановили сотрудники ГИБДД. Обвиняемый снова управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Мужчина понимал, что ему грозит уголовная ответственность, и несколько раз предложил передать инспектору взятку в сумме 50 тыс. рублей путем банковского перевода, чтобы его не привлекали к ответственности.

Теги: взятка, суд, ГИБДД,



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