"Пугали связями": уральский общественник о чиновницах, "покрывающих бизнес своих детей"

Уральский общественник, глава регионального отделения проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщил, что чиновницы из Екатеринбурга пытались заступиться за нелегальный бизнес сына одной из них.

Как рассказал Чукреев в своем Facebook, по информации местных жителей, в магазине "Склад" на улице 8 Марта продавали поддельные аксессуары для мобильных телефонов. Общественники и полицейские нагрянули в магазин с проверкой.

По данным Дмитрия, в разгар проверки на место оперативно прибыли мать хозяина торговой точки, которая оказалась сотрудницей министерства социальной политики Свердловской области, а также другая чиновница из аппарата Екатеринбургской городской думы со своим мужем.

"Вели себя вызывающе, мешали сотрудникам полиции проводить проверку. Супруг провоцировал общественников на конфликтные ситуации. И зачем они приехали? Правильно, отстаивать нелегального предпринимателя. Пытались решить проблемы сына, пугали влиятельными связями, звонили влиятельным людям и многое другое", - рассказал Дмитрий Чукреев.

На место выезжали руководители отдела полиции и представители прокуратуры. В итоге полицейские изъяли около 3,5 тысяч поддельных аксессуаров для мобильных - чехлы, зарядки и наушники.

"Чиновники покрывают бизнес своих детей? Ответ - покрывают!", - заметил общественник.