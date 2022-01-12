"Пугали связями": уральский общественник о чиновницах, "покрывающих бизнес своих детей"

12 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
зарядка, телефон (2019) | Фото:Накануне.RU

"Пугали связями": уральский общественник о чиновницах, "покрывающих бизнес своих детей"

Уральский общественник, глава регионального отделения проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщил, что чиновницы из Екатеринбурга пытались заступиться за нелегальный бизнес сына одной из них.
Читайте также:

Как рассказал Чукреев в своем Facebook, по информации местных жителей, в магазине "Склад" на улице 8 Марта продавали поддельные аксессуары для мобильных телефонов. Общественники и полицейские нагрянули в магазин с проверкой.

По данным Дмитрия, в разгар проверки на место оперативно прибыли мать хозяина торговой точки, которая оказалась сотрудницей министерства социальной политики Свердловской области, а также другая чиновница из аппарата Екатеринбургской городской думы со своим мужем.

"Вели себя вызывающе, мешали сотрудникам полиции проводить проверку. Супруг провоцировал общественников на конфликтные ситуации. И зачем они приехали? Правильно, отстаивать нелегального предпринимателя. Пытались решить проблемы сына, пугали влиятельными связями, звонили влиятельным людям и многое другое", - рассказал Дмитрий Чукреев.

На место выезжали руководители отдела полиции и представители прокуратуры. В итоге полицейские изъяли около 3,5 тысяч поддельных аксессуаров для мобильных - чехлы, зарядки и наушники.

"Чиновники покрывают бизнес своих детей? Ответ - покрывают!", - заметил общественник.

Теги: чиновницы, бизнес, общественник



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 1109

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Заказ и быстрая доставка iphone и скидки!