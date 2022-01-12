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прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

На Камчатке 18-летняя девушка умерла после прививки от COVID-19

В Петропавловске-Камчатском 18-летняя девушка умерла после прививки от коронавируса, пишут местные СМИ.

Как сообщает ИА "Кам 24", студентка КамГУ им. Витуса Беринга скончалась в реанимации камчатской краевой больницы 11 января. Ее состояние ухудшилось после того, как в декабре она сделала прививку от коронавируса вторым компонентом вакцины "Спутник V".

Краевой минздрав заявил, что у девушки была выявлена хроническая болезнь, которая и могла привести к летальному исходу.

Как говорится в комментарии ведомства, эксперты ставят версию под сомнение версию о том, что причиной смерти могла стать вакцинация.

В минздраве сообщили, что после первой прививки девушка не обращалась в медицинские учреждения с какими-либо жалобами на самочувствие. 12 декабря ей сделали вторую прививку, и через пять дней она была госпитализирована с предварительным диагнозом "инсульт".

В минздраве добавили, что медики поликлиники, которые делали девушке вакцинацию, также считают, что сейчас нет оснований говорить о том, что к смерти привела именно прививка, "так как после введения первого компонента до летального исхода прошло почти два месяца – это слишком большой срок для наступления такого рода осложнений".

Напомним, российские регионы не ведут статистику по побочным эффектам и смертности от вакцинации. Официально в России нет смертей от прививок от коронавируса. Однако СМИ регулярно сообщают о трагичных случаях.

В июле Росздравнадзор поручил провести проверку информации о семье в Краснодарском крае, четыре члена которой умерли якобы после вакцинации от коронавируса. По данным СМИ, речь идет о семье из населенного пункта Хутор Ленина (пригород Краснодара).

При этом в России ожидают старта прививочной кампании против коронавируса среди подростков 12-17 лет и появления вакцины для детей с двух лет.

Теги: прививка, девушка, коронавирус



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