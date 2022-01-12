Наша задача принимать качественные акты и не принимать некачественные - Госдума

Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников рассказал о своем видении задач, стоящих перед парламентом.

"Наша задача принимать качественные акты и не принимать некачественные, непродуманные акты. На каждом заседании комитета мы отклоняем законопроекты, которые красивы с точки зрения пиара, но не решают проблем. А есть просто вредные", - рассказал журналистам депутат.

В качестве законопроекта, который широко обсуждается, но пока не пригоден для принятия, он привел проект Кодекса об административных правонарушениях.

"Мы еще в прошлой Думе отправили проект КоАП нашим научным структурам, они все его "зарубили". Новый проект конечно стал лучше, но очень напоминает тот. В сегодняшнем виде его принимать нельзя. Но дискуссия ведется", - пояснил парламентарий.