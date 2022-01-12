Миронов о "минировании" школ Екатеринбурга: Зарубежные террористы выгнали детей на мороз

Председатель "Справедливой России - За правду" и лидер партии в Госдуме РФ Сергей Миронов высказался о "минировании" школ в Екатеринбурге. По его мнению, атака на учебные заведения идет из-за рубежа.

Напомним, что школы в столице Урала "минируют" уже третий день подряд. При этом ни в одном из случаев сигналы о якобы заложенных бомбах не подтверждаются.

В среду в Екатеринбурге из-за ложных сообщений о минировании были эвакуированы более 150 школ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Сергея Миронова, он отметил, что "телефонные террористы, а проще говоря, нелюди, снова выгнали детей на мороз".

"В том, кто стоял конкретно за этой атакой, разберется следствие. Но, исходя из предыдущих случаев, ясно, что это очередное проявление целенаправленной террористической кампании, которая ведется против России", - уверен глава "СРЗП".

Миронов напомнил: по данным российских правоохранительных органов, звонки совершаются из специально созданных зарубежных центров, которые размещаются на Украине и в ряде стран Восточной Европы.

"Кто их науськивает, натаскивает и толкает на эти циничные атаки против наших детей, мы тоже знаем. А потому, уверен, на переговорах с США и их союзниками мы должны потребовать объяснений на этот счет и требовать заключения соглашений по борьбе с киберпреступностью и телефонным терроризмом. Пока наши "партнеры" от таких предложений уклоняются, а значит, как и по проблемам стратегической стабильности, их к этому обсуждению надо принуждать", - заключил Сергей Миронов.

Как сообщало Накануне.RU, массовым "минированием" школ Екатеринбурга уже заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.